طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD

استعرض سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD، التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه، على حسابه في منصة "إكس": "استعرضت مع الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والدور المحوري للبنى التحتية الحاسوبية في تشكيل مستقبل التكنولوجيا."

وأضاف سموه: "بحثنا فرص التعاون التي تنسجم مع التزامنا المشترك بالابتكار، والمرونة الرقمية، والتقدم التكنولوجي."

وأوضح سموه أن "الشراكات الاستراتيجية مع الشركات التقنية الرائدة ركيزة أساسية في تعزيز التقدم التكنولوجي بما يدعم التنمية والازدهار الإقليمي والعالمي."