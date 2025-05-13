حاكم الشارقة يفتتح المجمع السكني في جامعة خورفكان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، قبل ظهر أمس، المجمع السكني في جامعة خورفكان، الذي تم تنفيذه في حرم الجامعة.

ويضم مبنيين أحدهما سكن للطالبات والآخر للطلاب بمساحة 6,286 متراً مربعاً لكل مبنى، مع توفير مختلف المرافق والاحتياجات منها 74 غرفة سكنية في المبنى الواحد، و1,303 مواقف للسيارات لخدمة السكن والمرافق الأخرى للجامعة.

وزار سموه مبنى سكن الطالبات متجولاً في أروقة السكن، متعرفاً على أبرز مرافقه وما يضمه من خدمات متنوعة توفر للطالبات الاستقرار والبيئة الاجتماعية والدراسية التفاعلية التي تمكنهن من الدراسة والاستفادة من السكن كمرفق يدعم العملية التعليمية.

بالإضافة إلى دوره في توفير الاستقرار والتفاعل مع المرافق الترفيهية والرياضية التي يضمها، مع توفير أعلى درجات الخصوصية ومعايير الأمن والسلامة.

واستمع سموه إلى شرح حول مرافق المبنى السكني، حيث يتألف كل مبنى من ثلاثة طوابق، يحتوي الطابق الأرضي على 20 غرفة سكنية، وغرفتين للمشرفين، وغرفتين مخصصتين لذوي الإعاقة، إلى جانب صالة استقبال، ومطعم، ومطبخ، ومجموعة من الغرف الخدمية.

اجتماع

من جهة أخرى، ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان، وذلك في مقر الجامعة.

وأثنى سموه في مستهل الاجتماع على جهود الأعضاء في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، معرباً سموه عن سعادته بالتقدم الذي وصلت إليه الجامعة وارتقائها وتسارع خطاها بين الجامعات المحلية للوصول إلى مرحلة الريادة.

مشيداً سموه بعملية دمج الشهادات المهنية العالمية في العملية التعليمية والتي تعكس التزام الجامعة بتأهيل الطلبة لمتطلبات سوق العمل.

واعتمد المجلس الميزانية العامة للعام الأكاديمي 2025-2026، وموعد تخريج الدفعة الأولى من طلبة جامعة خورفكان، والذي سيكون في يناير 2026، كما اعتمد المجلس طرح برنامج الحاسوب بفروعه المختلفة وإنشاء حضانة تابعة للجامعة.

واطلع المجلس على تقرير تعيين الكوادر الأكاديمية والإدارية في إطار سعي الجامعة إلى تمكين الكفاءات الواعدة التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي، والشراكات التي أبرمتها الجامعة مع الشركاء الاستراتيجيين والجامعات العالمية بهدف تبادل البرامج التعليمية وتهيئة الطلبة لسوق العمل.

حيث استعرض المجلس برنامج علوم البحار والتميز الأكاديمي، والذي تم طرحه بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية، وأبرز المستجدات في برنامج علوم البحار والأحياء المائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.