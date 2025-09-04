سلطان القاسمي يشكل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أعضاء المجلس

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس الشارقة لحقوق ذوي الإعاقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية الشيخة جميلة بنت محمد بن سلطان القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومريم ماجد سعيد الشامسي، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور خالد عمر محمد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعبدالله صالح محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة نــادي خورفكــان للمعاقيـن، ومنـى عبدالكريـم اليافعي، مــديـر عـام مـدينـة الشارقة للخدمـــات الإنسانيـة.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس يُعنى بتنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة يُسمى: «مجلس الشارقة لحقوق ذوي الإعاقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة.