حميد النعيمي يشكل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية بعجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس ‏الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية لمدة أربع ‏سنوات قابلة للتجديد ابتداءً من الأول من سبتمبر الجاري، في خطوة تؤكد دعم الإمارة لرسالة ‏الهيئة الإنسانية والتنموية.‏

ونص القرار على أن يترأس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان ‏النعيمي، فيما يتولى عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي منصب نائب الرئيس، ‏ويضم المجلس في عضويته، سلطان خليفة بن حارب المهيري، ورائد عبيد محمد ‏الزعابي، وعائشة محمد سعيد الملا، وعبيد حمد عبيد الزعابي، والدكتور ‏عبدالله محمد بن شمل المعمري، وسعيد أحمد راشد بن شبيب، وعفراء بخيت سيف ‏بن هندي العليلي.‏

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن شكره لأعضاء المجلس السابقين مثمّناً جهودهم، ‏مؤكداً أن المجلس الجديد بما يضمه من كفاءات وخبرات سيواصل مسيرة الإنجازات ويعكس قيم ‏الإمارات الأصيلة في البذل والتراحم.‏

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالدور ‏المحوري للهيئة في نشر قيم الخير والعطاء، مباركاً تشكيل المجلس الجديد، ومؤكداً أن العمل ‏الخيري رسالة حضارية وإنسانية راسخة في هوية الإمارات، وأن ما تحقق من إنجازات يمثل ‏رصيداً وطنياً ينبغي تطويره باستمرار.‏