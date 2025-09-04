خالد بن محمد: التراث ركيزة أساسية لتعزيز قيم الهوية الوطنية لأجيال الحاضر والمستقبل

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ22، والذي تنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، تحت شعار «تراث يتجدد»، وتستمر فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى 7 سبتمبر الجاري.

عراقة التقاليد

وتفقد سموه خلال جولته في المعرض، عدداً من أجنحة الجهات المشاركة، حيث اطلع سموه على أحدث المعدات والتقنيات العالمية المتخصصة في مجال الصيد والفروسية ضمن 15 قطاعاً متنوعاً، من أبرزها الصقارة، والصيد، والفروسية، والفنون التراثية، والحرف اليدوية، وأنشطة التخييم، والحفاظ على البيئة، وغيرها من التجارب التي تحتفي بعراقة التقاليد الإماراتية، وتسلط الضوء على أصالة الموروث الشعبي والثقافي المحلي.

تكنولوجيا حديثة

كما اطلع سموه على المبادرات التي تتبناها الجهات المشاركة لدمج التكنولوجيا الحديثة مع الممارسات التراثية، منوهاً سموه بهذه الجهود التي تهدف إلى صون الإرث الثقافي والحفاظ على التقاليد والعادات الأصيلة، باعتبار التراث ركيزة أساسية لتعزيز قيم الهوية الوطنية لأجيال الحاضر والمستقبل.

وأشار سموه إلى أن المعرض يجسد رؤية أبوظبي في الجمع بين الحفاظ على التراث والابتكار، من خلال ما يقدمه من منصات تفاعلية تمكن الزوار من التعرف على تنوع الموروث الإماراتي، واستكشاف ملامحه الثقافية والفنية الأصيلة، إسهاماً في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

أحدث التقنيات

زايد بن حمد خلال زيارته جناحي شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني

من جهة أخرى زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وعبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، جناحي شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025.

واطلع معاليه على أحدث التقنيات الذكية والبرامج التوعوية.

وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بجهود شرطة أبوظبي في مواكبة رؤية القيادة الرشيدة، وتعزيز استخدام الحلول الذكية في العمل الشرطي، مؤكداً أن هذه المشاركات تسهم في تعزيز العلاقة مع أفراد المجتمع وتقديم صورة متكاملة عن دور الشرطة في حماية المجتمع وصون المكتسبات الوطنية.

«نقاط مرورية»

شهدت خدمات برامج النقاط المرورية التي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة -قسم برامج النقاط المرورية في شرطة أبوظبي إقبالاً كبيراً من قائدي المركبات ممن عليهم نقاط مرورية خلال زيارتهم لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وأوضح العميد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن الخدمات المقدمة في المعرض هي برنامج تخفيض النقاط المرورية بتخفيض 8 نقاط في حال وجود أقل من 24 نقطة على رخصة القيادة، مقابل رسوم قدرها 800 درهم وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور.

وبرنامج استرجاع رخصة القيادة، في حال وجود 24 نقطة مرورية على رخصة قيادة قائد المركبة، مقابل رسوم قدرها 2400 درهم وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور.

وقال المقدم نهيان محمد المهيري، رئيس قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة: «إن منصة الإدارة قدمت شرحاً وافياً للزوار من قائدي المركبات (مرتكبي النقاط المرورية) للاستفادة من الخدمات، والتي تعتبر من الخدمات المعتمدة في شرطة أبوظبي».

