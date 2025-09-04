«إندكس القابضة» و«ديهاد المستدامة» تدعمان حملة «تبرع بجهازك»

شاركت إندكس القابضة، عبر منظمة ديهاد المستدامة، في حملة «تبرع بجهازك»، المبادرة الرائدة التي أطلقتها المدرسة الرقمية تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك في إطار تعاونهما المشترك لتمكين التعليم في المجتمعات الأقل حظاً.

ويأتي ذلك انطلاقاً من التزام «إندكس القابضة» بدورها الرائد في المسؤولية المجتمعية ودعم التعليم والاستدامة، وضمن المشاركة بفعاليات حملة «أسبوع صفر نفايات»، حيث قامت بالتبرع بأجهزة حاسوب محمولة وأجهزة إلكترونية لتعزيز الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة.

وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجدد «إندكس القابضة» و«ديهاد المستدامة» التزامهما بدعم توجه دولة الإمارات والعالم نحو مستقبل خالٍ من النفايات وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وقد أسهم هذا الدعم في تعليم 368 طالباً وتقليل أكثر من 800 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يجسد أثراً ملموساً يواكب هذه الرؤية.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة إن التعليم والاستدامة ركيزتان لا تنفصلان لتحقيق التقدم، ومن خلال دعمنا لمبادرة تبرع بجهازك، حيث لا نقتصر على توفير وسائل التعلم الرقمي للمجتمعات الأقل حظاً، بل نرسخ كذلك ثقافة إعادة الاستخدام المسؤول للأجهزة الإلكترونية، ما يقلل من النفايات الإلكترونية التي تسبب مخاطر صحية وبيئية جسيمة.

من جانبه أشاد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية بأهمية هذه المساهمة، موضحاً أن كل جهاز إلكتروني يعاد تدويره أو تأهيله لا يسهم فقط في تقليل النفايات، بل يتحول أيضاً إلى فرصة تعلم ومعرفة لطفل محتاج.