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الإمارات

حمدان بن زايد يطلع على مستجدات مشروع السكك الحديدية الوطنية

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وام

الظفرة
حمدان بن زايد خلال استقباله شادي ملك ووفد شركة الاتحاد للقطارات
وام
حمدان بن زايد خلال استقباله شادي ملك ووفد شركة الاتحاد للقطارات

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بقصر الظنة، وفداً من شركة الاتحاد للقطارات برئاسة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد.

وذلك في إطار حرص سموه الدائم على متابعة المشاريع الوطنية الاستراتيجية، ودعمه المتواصل لمبادرات تطوير البنية التحتية في الدولة. واستمع سموه خلال اللقاء إلى عرض شامل حول مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، الذي يمثل أحد أكبر مشاريع النقل الاستراتيجية في الدولة، ويهدف إلى ربط مختلف إمارات الدولة بشبكة حديثة وآمنة تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض وفد الشركة المراحل المنجزة من المشروع، لا سيما في منطقة الظفرة، إضافة إلى خطط التوسع المستقبلي التي تشمل الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تم تسليط الضوء على الفوائد البيئية والاقتصادية للمشروع، بما في ذلك تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة من خلال حلول نقل صديقة للبيئة. وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على جهود فرق العمل في شركة قطارات الاتحاد.

مشيداً بكفاءتهم العالية والتزامهم بتنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكّداً أهمية دوره في دعم التنمية الشاملة وتحقيق رؤية الإمارات للمستقبل. حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.