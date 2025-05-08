حمدان بن محمد يشهد ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك "عَلَم الصحراء 10"





شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك "عَلَم الصحراء 10"، الذي أقيم بمشاركة نخبة من القوات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة، في تجسيد حي للتعاون العسكري الدولي وتبادل الخبرات.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "شهدت ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك "عَلَم الصحراء 10"، الذي أقيم بمشاركة نخبة من القوات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة، في تجسيد حي للتعاون العسكري الدولي وتبادل الخبرات، بهدف رفع كفاءة الجاهزية القتالية وتعزيز العمل المشترك.

وأضاف سموه: "فخورون بالجاهزية العالية لقواتنا الجوية وقدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة، ونشكر كافة الفرق المشاركة في هذا التمرين النوعي."