مجمع القرآن الكريم بالشارقة يبحث التعاون مع المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في بولندا

بحث مجمع القرآن الكريم في الشارقة سبل تعزيز التعاون في مجال خدمة كتاب الله وعلومه والتعريف بإرثه المعرفي ودراساته مع المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في بولندا.

جاء ذلك خلال زيارة توماش ميشكيفيتش مفتي جمهورية بولندا رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في بولندا اليوم للمجمع والتي التقى خلالها الدكتور عبدالله خلف الحوسني أمين عام المجمع.

واطلع توماش ميشكيفيتش خلال الزيارة على دور المجمع واستراتجيته في خدمة القرآن الكريم وعلومه وأعلامه ومشروعاته العلمية إضافة إلى متاحفه القرآنية التي تُعرّف بالإرث القرآني وتسرد تاريخ كتابة القرآن الكريم وعلومه ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية التي تُعدّ منارة تعليمية تواكب التطورات والتقنيات الحديثة في التعليم وتغطي 172 دولة حول العالم.

وثمن مفتي بولندا جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه لهذا الصرح القرآني العالمي الذي يخدم كتاب الله ويُعرّف بالثقافة الإسلامية ويسهم في تعليم اللغة العربية مشيراً إلى أن جهود سموه في هذا المجال كبيرة وواضحة للحفاظ على الإرث التاريخي والعلمي والمعرفي العظيم للقرآن الكريم وتعريف العالم به.

وعبر عن التطلع إلى تعاون شامل ومتكامل بين المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في بولندا ومجمع القرآن الكريم للتعريف بالإسلام والقرآن الكريم وعلومه.

وأهدى مفتي بولندا المجمع مصفحاً مترجماً لمعاني القرآن الكريم باللغة البولندية.