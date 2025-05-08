ورشة تعريفية حول قانون دور العبادة لتعزيز قيم التسامح

نظّمت وزارة تمكين المجتمع ورشة تعريفية تهدف إلى الارتقاء بوعي العاملين في دور العبادة في الإمارات، بمواد وبنود القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي يستهدف تنظيم الممارسات والشعائر والعبادات للأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين في الدولة لتعزيز قيم التسامح والاعتدال.

تناولت الورشة التي استضافها مركز أم القيوين الإبداعي، وبحضور ممثلي دور العبادة، عدداً من المحاور، كتعزيز وعي المشاركين بأهمية تعديل وضع دور العبادة لغير المسلمين القائم حالياً.

بالإضافة إلى آلية الترخيص الجديدة وفقاً لمتطلبات القانون، وألقت الورشة الضوء على دور الجهات المُرخصة، فيما يخص الإشراف والرقابة عليها، بالإضافة إلى تعريفهم بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في القانون، التي تسري على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.