حمدان بن زايد يشيد بجهود «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في حفظ ذاكرة الوطن

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، وتعرف إلى أحدث المشاريع التي تنفذها المؤسسة ودورها في حفظ تاريخ دولة الإمارات وتراثها الوطني باستخدام أحدث التقنيات وبمشاركة نخبة من أبرز المؤرخين.

ونقل سمو الشيخ حمدان بن زايد في مستهل زيارته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى موظفي الأرشيف والمكتبة الوطنية.

مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة في حفظ تاريخ دولة الإمارات وتراثها الوطني، وتعزيز الهوية الثقافية عبر مشاريع نوعية ومبادرات استراتيجية رائدة.

وكان في استقبال سموه معالي محمد المر، نائب رئيس مجلس الإدارة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبدالله مغربي، رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور عبدالله الريسي، عضو اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وتجوّل سموه في أرجاء مبنى الأرشيف والمكتبة الوطنية، واطّلع على قاعة الشيخ زايد، كما زار سموه قاعة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

واستمع سموه إلى شرح مفصّل عن أبرز المشاريع المستقبلية في مجال حفظ الذاكرة الوطنية.كما اطّلع سموه على جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجال التاريخ الشفاهي وتوثيقه، لا سيما في منطقة الظفرة.

وتوقف سموه عند جهود الأرشيف في جمع وحفظ الخرائط والوثائق التاريخية المتعلقة بدولة الإمارات والمنطقة، مشيداً بما تم تحقيقه من إنجازات في هذا السياق، واطّلع على أحدث التقنيات المعتمدة في حفظ الوثائق وأرشفتها، مؤكداً أهمية هذه الجهود في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الانتماء لدى الأجيال الصاعدة.

واختتمت الزيارة بصورة جماعية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع فريق العمل في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبّر سموه خلالها عن فخره بما اطلع عليه من جهود وطنية مخلصة، ومشدداً على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسة في حفظ التاريخ وصون الذاكرة الوطنية لدولة الإمارات.

من جانبه، عبّر عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذه الزيارة الكريمة، التي تشكل دعماً كبيراً لكافة العاملين في الأرشيف، وحافزاً لمواصلة العطاء والتميّز في حفظ ذاكرة الوطن.

رافق سموه خلال الزيارة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى بوشهاب، مستشار سموّ ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.