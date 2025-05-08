42 شركة ناشئة في «نهائيات» تحدي تكنولوجيا الغذاء

أعلن تحدي تكنولوجيا الغذاء في نسخته الثالثة، أمس، عن تأهل 42 شركة ناشئة في مجالي التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء من مختلف أنحاء العالم إلى المرحلة نصف النهائية من التحدي.

وذلك تقديراً لما تقدمه من حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعية في أنظمة الغذاء العالمية، وتتنافس هذه الشركات على جائزة نقدية إجمالية قدرها 2 مليون دولار.

وبتنظيم من مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة و«تمكين»، وبالشراكة مع مؤسسة «غيتس» ومبادرة «كلينتون العالمية»، ومبادرة الإمارات الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة».

بالإضافة إلى «سلال»، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الأغذية والزراعة، تُقدم الدورة الثالثة من التحدي، والتي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية عام 2024، أكبر جائزة نقدية في تاريخها.

وتولت لجنة التحكيم التي تضم أكثر من 30 خبيراً دولياً وإقليمياً مختصاً في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والاستثمار، وعلوم المناخ، وأنظمة الغذاء، والسياسات، مهمة تقييم المشاركات واختيار المتأهلين من بين 1200 مشاركة من 113 دولة حول العالم، ما يعكس نمواً بنسبة 80 % مقارنة بالنسخة السابقة.

وتشكل الشركات الناشئة من دولة الإمارات 16 % من قائمة المتأهلين، ما يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا الزراعية، كما أن 40 % من هذه الشركات تضم مؤسِسة أو رائدة أعمال واحدة على الأقل، ويقود 33% منها شباب دون سن 35 عاماً أو يشاركون في إدارتها.

وصرحت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات والأمين العام للجنة مبادرة نعمة: «تواصل النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء تسليط الضوء على قدرة الابتكار على إعادة صياغة مستقبل الأنظمة الغذائية.

وتقدم الشركات الناشئة المرشحة للفوز مثالاً على ذلك، حيث إن 45 في المئة منها تركز على معالجة فقد وهدر الغذاء، وهو أحد التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عالمنا اليوم».

وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال ابتكارات التكنولوجيا الزراعية، ونحن في «سلال» نؤمن بأهمية دعم هذا التوجه من خلال مبادرات استراتيجية مثل تحدي تكنولوجيا الغذاء. فالحلول الابتكارية القابلة للتطوير تحتاج إلى بيئة حاضنة تتيح لها الانطلاق».