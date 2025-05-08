كشفت شركة «OMC Precision»، عضو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة «Clearspeed» العالمية، المتخصصة في تقنيات تقييم المخاطر المعتمدة على الصوت، عن توفير تقنية تحليل البصمة الصوتية عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات.

وتُعد تقنية Clearspeed من أكثر الحلول ابتكاراً في مجال تحليل البصمة الصوتية للكشف عن المخاطر، حيث تصل دقتها إلى 97 %.

وتُستخدم هذه التقنية في أكثر من 37 دولة وتدعم أكثر من 60 لغة، ما يعكس مرونتها وموثوقيتها على نطاق عالمي.

وقال عبدالمجيد الشيزاوي، المدير العام لشركة OMC Precision: «تماشياً مع رؤية دبي في التحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، نواصل في شركتنا توسيع نطاق توظيف الخدمات الذكية عبر حلول مدعومة بتقنيات متقدمة».