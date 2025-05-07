حمدان بن محمد: قواتنا الباسلة نبض عزة الوطن ودرعه الحصين وسيف مجده في ميادين الشرف

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن منتسبي قواتنا الباسلة نبض عزة الوطن ودرعه الحصين وسيف مجده في كافة ميادين الشرف.

وشدد سموه على أن جنود القوات المسلحة يفخرون جميعاً بحمل شرف الدفاع عن راية الاتحاد ومسيرة إنجازاته ليبقى علمنا خفاقاً شامخاً، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لتصل قواتنا إلى هذه المستويات العالية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع في معسكر بومريخة بأبوظبي بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد قواتنا المسلحة، مناسبة وطنية نستذكر فيها مسيرة الآباء المؤسسين وجهودهم لتوطيد دعائم الاتحاد.

فخورون بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستويات عالية بفضل المتابعة الدائمة والدعم الكبير لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونفخر جميعاً في هذه القوات بحمل شرف الدفاع عن راية الاتحاد ومسيرة إنجازاته ليبقى علمنا خفاقاً شامخاً.لكل منتسبي قواتنا الباسلة، أنتم نبض عزة الوطن ودرعه الحصين وسيف مجده في كافة ميادين الشرف، دمتم فخراً للإمارات، دمتم جنداً للوطن».

ذكرى التوحيد مناسبة وطنية نستذكر فيها جهد الآباء المؤسسين لتوطيد دعائم الاتحاد

فخورون بما وصلت إليه قواتنا من مستويات عالية بفضل الدعم الكبير لرئيس الدولة

نفخر جميعاً بحمل شرف الدفاع عن راية الاتحاد ومسيرة إنجازاته ليبقى علمنا شامخاً