عبدالملك بن كايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم تاريخي في المسيرة المباركة لبلادنا

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن ذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة يوم فخرنا وعزتنا ومجدنا ووحدتنا الوطنية.

وقال الشيخ عبدالملك بن كايد، في تصريح له بهذه المناسبة، إن السادس من مايو من كل عام يوم تاريخي في المسيرة المباركة لبلادنا، نجدد خلالها ولاءنا وانتماءنا لهذا الوطن الذي توّج إنجازاته ببناء قوات مسلحة محترفة وموحّدة أصبحت الدرع الحامي للوطن ومكتسباته.

وأشار إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 عكس الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين حكام الإمارات، حيث كان التوحيد خطوة إضافية للتعبير عن الوحدة الوطنية والتلاحم.

ورفع الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى ضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة.