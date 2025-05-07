سالم القاسمي: جيش قوي موحد لحماية تراب الوطن والدفاع عن كيانه

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الذي يصادف السادس من مايو في كل عام، بمثابة وسام فخر واعتزار على صدور أبناء الإمارات.

وأشار إلى أن قرار التوحيد كان يوماً تاريخياً مشهوداً سطّر أسمى معاني الوحدة والتعاون، إذ التقت إرادة آبائنا المؤسسين، رحمهم الله، وتيقنوا بأنه لا يمكن أن تكون هناك نهضة حقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن لديها جيش قوي موحد يمتلك من العتاد والرجال ما يمكنه من حماية تراب الوطن والدفاع عن كيانه ومصالحه ومستقبله.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: إنه في هذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل فخر واعتزاز ما قام به المؤسسون الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا الصرح الشامخ وسار على نهجهم القيادة الرشيدة في دعم وتقوية وتحديث قواتنا المسلحة.