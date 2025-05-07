ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية تطوير منظومة العمل المؤسسي

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهميّة تطوير منظومة العمل المؤسسي وتوظيف مفاهيم التميز. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، والفريق المرافق له.

ونوّه سموه، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لعمل ومبادرات برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة في جودة الخدمات الحكومية، ما يسهم في دفع رؤية الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية.

إلى ذلك استقبل سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، ونبيل عبدالخالق، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة. ورحب سموه بالضيفين والوفد المرافق، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامها.