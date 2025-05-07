متحف المستقبل يستضيف فعاليات حول التكنولوجيا والصحة

أعلن «متحف المستقبل» عن مجموعة جديدة من الفعاليات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، التي ستنعقد خلال شهر مايو الجاري، تتناول موضوعات متعددة، ومنها التكنولوجيا المالية، والحوكمة، والصحة الذهنية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الابتكار، وتوفير مساحات معرفية ملهمة، تمكن المشاركين من تطوير قدراتهم في العديد من المجالات المبتكرة عبر تجارب معرفية فريدة، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين.

ويستضيف المتحف جلسة حوارية حول مستقبل التكنولوجيا المالية، 15 مايو الجاري، ضمن طابق «مستقبلنا اليوم»، بحضور نخبة من الخبراء في الأصول الرقمية، لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال، إلى جانب استعراض أبرز التشريعات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم المؤرخ العالمي الدكتور روي كاساغراندا، ضمن سلسلة محاضراته في المتحف «دروس من الماضي للمستقبل»، محاضرة تفاعلية بعنوان «فك شفرة الأنظمة:

استكشاف الأمم والحوكمة»، في 22 مايو، ليناقش خلالها آليات عمل الأنظمة وتطورها عبر الزمن، من خلال سرد غني وتحليل عميق، مع ربط تلك التحولات بالواقع المعاصر.

وينظم متحف المستقبل ورشة تفاعلية تمتد لساعتين، 25 الجاري، تتيح للمشاركين التعرف على الأثر العميق للامتنان ودوره في تغيير طريقة التفكير لتحسين جودة الحياة، كما تستعرض مجموعة من الممارسات المستندة إلى دراسات علمية مثل التأمل وكتابة اليوميات، والتي يمكن تطبيقها بشكل عملي.