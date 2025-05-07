«إيدج»: توحيد القوات المسلحة محطة فاصلة في تاريخ الوطن

أكد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية محطة فاصلة في تاريخ الوطن، حيث شكّل توحيد قواتنا المسلحة تحت راية واحدة بداية عهد جديد من القوة والتماسك والمناعة الوطنية.

وقال في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة: «إن صدى ذلك الإنجاز العظيم يتردد في مجموعة «إيدج»، وبصفتها شريكاً موثوقاً وطويل الأمد للقوات المسلحة الإماراتية، تعتز «إيدج» بدورها المحوري في دعم جاهزيتها العملياتية وأهدافها الاستراتيجية.

كما تؤدي القوات المسلحة دوراً رئيساً في صياغة رسالة المجموعة المتمثلة في تطوير تقنيات دفاعية عالمية المستوى، تُعزز أمن دولة الإمارات وإبراز مكانتها العالمية».

وأضاف، أن «إيدج» منذ انطلاقتها تتعاون مع القوات المسلحة الإماراتية على تطوير قدرات متقدمة في المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، فيما يضمن ذلك التعاون الوثيق التوجيه نحو اتخاذ القرار الصائب في كل حلّ ُتقدمه المجموعة بهدف تحقيق المهام المرجوة.

والتركيز على المستقبل، إلى جانب توافقه مع احتياجات ومتطلبات مستخدميه.

وأوضح المرر أن أسس الشراكة ودعائمها تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والالتزام بالتميز، وأنه مع الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، نتطلّع إلى المستقبل بفخر وعزم واعتزاز، متعهدين بمواصلة تزويد القوات المسلحة الإماراتية بأحدث الأنظمة التي تعزز سيادتنا وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.