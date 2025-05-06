خالد بن زايد: حدث وطني مفصلي رسّخ أسس القوة والسيادة لدولتنا

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن قرار توحيد القوات المسلحة رسّخ أسس القوة والسيادة لدولتنا الحبيبة. وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى 49 لتوحيد القوات المسلحة: «في هذا اليوم التاريخي المجيد، نحتفي بذكرى عظيمة.

هذا الحدث الوطني المفصلي الذي شكل انطلاقة نوعية في مسيرة الاتحاد المباركة، ورسّخ أسس القوة والسيادة لدولتنا الحبيبة ففي السادس من مايو عام 1976، خطت دولة الإمارات خطوة استراتيجية عظيمة، تمثّلت في توحيد قواتها المسلحة تحت راية واحدة وقيادة موحّدة، لتكون درعاً حصيناً يحمي المكتسبات، وسنداً لمسيرة التنمية والبناء.

تهانٍ وتبريكات

وأضاف سموه أنه في هذه المناسبة الخالدة، يسرنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلــى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود.

وحدة الوطن

وأضاف سموه: لقد كانت هذه الخطوة المباركة ثمرة رؤية استشرافية بعيدة المدى للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين آمنوا بأن وحدة الصف العسكري تعزز وحدة الوطن وتدعم أمنه واستقراره، وإننا في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إذ نشارك شعبنا العزيز الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بأبطال قواتنا المسلحة، وتضحياتهم الجليلة .