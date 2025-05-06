عمر بن زايد: قواتنا المسلحة نموذج يُحتذى في الانضباط والكفاءة والتطور

أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن القوات المسلحة الإماراتية نموذج يُحتذى في الانضباط والكفاءة والتطور، وتلعب دوراً محورياً ليس فقط في حماية أمن واستقرار دولة الإمارات، بل أيضاً في دعم جهود حفظ السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

تضحية وانتماء

وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة: «في السادس من مايو من كل عام، تقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً وقفة عز ووفاء لتاريخ مشرف، نستذكر فيه قراراً سيادياً شكّل نقطة تحول في مسيرة الاتحاد، عندما تم توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة موحدة في عام 1976، ليكون هذا اليوم مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الوطن، تجسد معاني التضحية والولاء والانتماء».

مؤسسة وطنية

وأضاف سموه: «لقد جاء قرار توحيد القوات المسلحة بإرادة حكيمة من القادة المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليعزز أركان الدولة الاتحادية ويضع حجر الأساس لبناء مؤسسة عسكرية وطنية قوية، قادرة على حماية الوطن والدفاع عن منجزاته وسيادته».

رؤية طموحة

وشدد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، على أن القوات المسلحة الإماراتية تواصل تطورها المتسارع على المستويات كافة، بفضل الرؤية الطموحة والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي يقود مسيرة التحديث والتطوير نحو آفاق جديدة من الجاهزية والاحترافية.

وقال سموه: «نُعرب عن فخرنا واعتزازنا بجنود الوطن، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص، ونترحم على شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن يبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً».