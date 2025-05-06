هزاع بن زايد: صرح شامخ يُقتدى به في مشارق الأرض ومغاربها

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية.

يوم خالد

كما توجه سموه بالتهنئة إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى قيادة ومنتسبي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه الذكرى تمثل يوماً خالداً في وجدان أبناء الوطن لما تُجسده من بطولة وتضحية في سبيل بناء دولة الاتحاد ورفع رايتها عالياً وصون إنجازاتها، ففي السادس من مايو عام 1976.

وضع الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله اللبنة الأولى لوحدة وطنية راسخة، تحوّلت بفضل رؤية القيادة الحكيمة إلى صرح شامخ يقتدى به في مشارق الأرض ومغاربها.

وأضاف سموه: «قواتنا المسلحة حصن يحمي مكتسبات الوطن، ودرع يصون مقدرات دولة الاتحاد ويذود عن حدودها، وفي الوقت نفسه، فإن هذه القوات تنشر في العالم رسالة سلام وخير بعطائها الإنساني الذي يتجسد في مشاركاتها الفاعلة دعماً لجهود الإغاثة وحفظ السلام على الساحتين الإقليمية والدولية».

دروس وعبر

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: «في هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب أبناء وبنات الوطن، نستلهم الدروس والعبر من القرار التاريخي الذي وحّد قواتنا تحت علم واحد وقيادة واحدة، ليكون نبراساً لأجيال الحاضر والمستقبل بأن قواتنا المسلحة قادرة دائماً على مواكبة التحديات وتجاوز الصعاب، حفاظاً على مكتسبات دولة الإمارات ومكانتها واحة للأمن والاستقرار».

وبهذه المناسبة، أشاد سموّه بتضحيات جنود الإمارات البواسل وقال: «أنتم حماة الوطن ورجاله المخلصون في إعلاء راية دولة الاتحاد، شامخة خفاقة، في ساحات العزة والكرامة في سبيل مجدها ورفعتها، بما يعكس أبهى صور ومعاني التضحية والوفاء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة».