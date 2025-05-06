قائد الحرس الوطني: قواتنا سياج منيع لحماية الوطن ومكتسباته

وجّه قائد الحرس الوطني، كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة، فيما يلي نصها: «إن توحيد القوات المسلحة خطوة حيوية وحاسمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة عكست حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين في تعزيز ركائز الاتحاد لمواصلة مسيرة البناء والتطور والمحافظة على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه».

وأضاف: «نشعر بالفخر والاعتزاز في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة التي شكلت سياجاً وطنياً منيعاً لحماية الوطن ومكتسباته واستقراره وساهمت بخدمات جليلة وتضحيات كثيرة، لتزرع في دولة الإمارات بذور الأمن والأمان والسلام».

واختتم: «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نُجدد العهد أمام القيادة والوطن بأن نبقى في الحرس الوطني وانطلاقاً من عقيدتنا الوطنية الراسخة الجند الأوفياء لقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي عبر المحافظة على الأمن والاستقرار والنظام العام وسيادة القانون التي من شأنها أن تبث روح الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين في الدولة.

ونتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، على ثقته الغالية، ورعايته الدائمة، وتوجيهاته السديدة التي كانت ولا تزال نبراساً نهتدي به في خدمة الوطن».