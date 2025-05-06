طحنون بن زايد: الإمارات حققت نقلات نوعية في تطوير جيشها ورفع جاهزيته

«منذ تسعة وأربعين عاماً، خطت دولة الإمارات خطوة تاريخية، باتخاذها قراراً استراتيجياً بتوحيد قواتها المسلحة، إدراكاً من القادة المؤسسين أن الأمن الوطني لا يتحقق إلا بقوة عسكرية متماسكة، بكفاءة عالية، وأنه لا تنمية بلا أمن، فكانت رؤيتهم الاستشرافية أساس ما نشهده اليوم من تنمية شاملة، يحمي مكتسباتها ويذود عنها جيش احترافي، شهد بكفاءته كبار القادة العسكريين حول العالم».
فما وصلت إليه قواتنا المسلحة من قدرات بشرية وتسليحية وكفاءة ميدانية، جعلت منها محط أنظار الكثيرين، إذ حققت الإمارات نقلات نوعية متسارعة في تطوير جيشها ورفع جاهزيته، وإسناده بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية».
وحرص على أن تكون مجهزة بأفضل المعدات والتقنيات الحديثة، للوصول بها إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد والجاهزية الكاملة، وهي الآن بفضل رعاية سموه تحظى بقدرات عالية في التسليح والتدريب والتمكين، وتحظى باحترام وثقة دولية، عززها الحضور اللافت ضمن قوات حفظ الأمن والسلام الدوليين».
ومسلحة بأحدث المعدات العسكرية، ومجهزة بأفضل الصناعات الدفاعية، لتمكين قواتنا المسلحة من أداء دورها في الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وحماية مسيرتنا التنموية على أكمل وجه».
ونستذكر في هذا اليوم الخالد شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل رفعة وطننا وتقدمه، وأدوا الأمانة بكل إخلاص، فلهم منا في هذا اليوم تحية إجلال وإكبار، ولن تنسى دولة الإمارات قيادة وشعباً عطاء شهدائها، وستبقى تضحياتهم نبراساً، تقتدي به الأجيال، ويتعلمون منها حب الوطن والدفاع عنه، وأن وطننا أغلى ما نملك.
كما نوجه التحية لذوي الشهداء، ونثمن ما قدمه فلذات أكبادهم، في سبيل خدمة الوطن، ونؤكد أن بطولاتهم سجلت بماء الذهب على صفحات التاريخ، وسيظل كل إماراتي يتذكر شجاعتهم وبسالتهم، بكل فخر واعتزاز».
وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهنئة، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ دولتنا، وشعبنا، ويديم علينا الاستقرار والأمان والتطور والازدهار».