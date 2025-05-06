عبدالله بن سالم: نواة للأمن والاستقرار ودرع يحمي مكتسبات الوطن

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن قرار توحيد القوات المسلحة كان نواة للأمن والاستقرار ودرعاً يحمي مكتسبات الوطن، ويعزز من مسيرة التقدم والازدهار. وجه سموه، كلمة بمناسبة ذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة، فيما يلي نصها..

«شكّل توحيد القوات المسلحة قبل 49 عاماً علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كان قرار توحيد القوات المسلحة نواةً للأمن والاستقرار ودرعاً يحمي مكتسبات الوطن، ويعزز من مسيرة التقدم والازدهار التي كان الأمن والأمان سبباً في تمكين شعب الاتحاد لتحقيقها».

«إن القوات المسلحة الإماراتية هي رمز للفخر والاعتزاز، وتجسد أسمى معاني البطولة والتضحية في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي، نثمن اليوم جهود الجنود البواسل، الذين يقفون كالجبال الشامخة في وجه كل التحديات، ويشاركون بجد واجتهاد في مسيرة تطور الدولة وازدهارها، إن تضحياتهم وإخلاصهم هي الأساس المتين الذي يُبنى عليه حاضرنا المشرق ومستقبلنا الواعد، فهم بحقّ سند الوطن وحُماته».

«نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يكلل جهود قواتنا المسلحة بالنصر والتمكين، كما نرجو لهذا الصرح العسكري أن يظل منارة للعطاء والانتماء، ورمزاً لوحدة الوطن وترابط أبنائه، متمنين لدولة الإمارات العربية المتحدة بكافة مؤسساته ومجتمعاتها مزيداً من التقدم والإنجازات، خدمة للوطن ورفعته».