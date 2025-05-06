مكتوم بن محمد: السادس من مايو علامة فارقة في تاريخ دولة الاتحاد

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في كلمة وجهها بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة، أن قواتنا المسلحة حصن منيع يحفظ للوطن عزته وكرامته وسيادته.

وأضاف سموه، أن السادس من مايو من كل عام يُمثل علامة فارقة في تاريخ دولة الاتحاد التي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسون لترسيخ دعائم الوحدة، وتوطيد أركان الاتحاد.

وفي ما يلي نص الكلمة: «يُمثل السادس من مايو من كل عام علامة فارقة في تاريخ دولة الاتحاد التي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسون لترسيخ دعائم الوحدة، وتوطيد أركان الاتحاد وتوفير كافة المقومات التي تحفظ أمن الوطن وتحمي مكتسباته، لتبقى رايته عالية شامخة في سماء العزة والكرامة».

وأضاف سموه: «تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الـ49 لتوحيد قواتها المسلحة تحت راية واحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي ذكرى غالية نحيي من خلالها جهود أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذين يقدمون أروع نماذج الولاء والانتماء والوفاء للوطن.

مثمنين حرص قيادتنا الرشيدة الدائم على النهوض بمؤسستنا العسكرية ورفع جاهزيتها وقدراتها الدفاعية، لتظل الحصن المنيع الذي يصون على الوطن عزته وكرامته وسيادته».

قيم

وتابع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ومع رفد المؤسسة العسكرية بأعلى القدرات والتجهيزات الدفاعية لضمان تفوقها الميداني، تمضي قيادتنا الرشيدة بثبات نحو تنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن الوطن وحمايته، من خلال منحهم الفرصة لأداء الخدمة الوطنية، التي رسخت لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على دولتنا وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها، ومكنتهم من الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد دفعاً عن الوطن في عالم حاشد بالأزمات والنزاعات».

واختتم سموه: «إن ما تنعم به دولة الإمارات اليوم من نهضة شاملة في مختلف قطاعاتها، ما كان ليتحقق من دون درع يحمي ورؤية ثاقبة هدفها الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة، باعتباره هدفاً رئيسياً.

ضمن أولويات العمل الوطني، تعمل دولتنا على ترسيخه منذ تأسيسها، بتوفير كافة المقومات التي تسمح للأجيال المقبلة بالتسلح بالعلم وأدوات المستقبل وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة النماء المباركة التي بدأها الآباء المؤسسون».

سموه:

قيادتنا الرشيدة حريصة على النهوض بمؤسستنا العسكرية ورفع جاهزيتها لتظل الحصن المنيع

ذكرى غالية نحيي من خلالها جهود أبناء قواتنا المسلحة الذين يقدمون أروع نماذج الولاء للوطن

الخدمة الوطنية رسخت لدى أبناء الإمارات قيم الانتماء والتضحية