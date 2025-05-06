سلطان بن أحمد: مناسبة جليلة تذكّرنا بمسيرة الوحدة والتماسك

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة مناسبة جليلة تذكرنا بمسيرة الوحدة والتماسك، ووجه سموه كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 49، فيما يلي نصها:

«ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية مناسبة عطرة تذكرنا بمسيرة الوحدة والتماسك والقرار الذي شكل علامة فارقةً في تاريخ وطننا، حيث كان توحيد القوات المسلحة خطوة تاريخية عززت أمن الوطن ووحدته، وأساساً متيناً لمسيرة تطور متواصلة ومستمرة».

رمز العزة

وأضاف سموه: «تظل القوات المسلحة الإماراتية رمزاً للعزة والكرامة، ودرعاً يحمي مكتسبات الوطن ويرفع رايته عالياً في كل المحافل، إن جنودنا البواسل يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والفداء، ليس فقط في الدفاع عن تراب هذا الوطن والمساهمة في تطور ونماء المجتمع.

بل أيضاً في مد يد العون والمساعدة لإخوانهم في الدول الشقيقة، انطلاقاً من مبادئنا الأصيلة في التعاون والتضامن الإنساني، وإن مساهماتهم البارزة في بناء الوطن ومساندتهم للشعوب الصديقة تجسد قيم الإمارات العظيمة وسياستها الحكيمة».

واختتم سموه: «نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمنح قواتنا المسلحة الباسلة المزيد من القوة والعزيمة لمواصلة مسيرة العطاء والتميز.

كما نتمنى للقوات المسلحة أن تشهد مزيداً من التطور والازدهار، لتبقى شاهدة على إنجازات دولتنا الفتية وسواعد أبنائها المخلصين، دمتم يا رجال الوطن سواعدَ خيرٍ وعطاء، ودمتم حماةً لهذا الصرح الشامخ، سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق».