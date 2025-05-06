محمد بن سعود: قوة موحدة تصون الاتحاد

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو من العام 1976 والذي اتخذه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، رحمهم الله، لتكون تحت علم واحد وقيادة مركزية واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة، أسهم في تعزيز قوة الاتحاد ونموه وازدهاره، ودعم أركانه واستقراره في مواجهة التحديات.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة، إن قرار توحيد القوات المسلحة الذي يحمل دلالات عميقة على اتحاد الكلمة وقوة الاتحاد ووحدة مصيره، كان ثمرة الرؤية الثاقبة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين، ومن ورائهم شعب دولة الإمارات الوفي الطامح إلى بناء قوة موحدة تصون مقدرات الاتحاد، وتحمي مكتسباته، وتذود عن أمن الوطن.

ووصف سموه قرار توحيد القوات المسلحة بأنه كان بمثابة محطة تاريخية وانطلاقة حقيقية نحو عملية تطوير شاملة لبناء قوة عسكرية على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة، تتبنى صون قيم السلام والإنسانية، وتسهم مع المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن العالم واستقراره.

وهو ما تحقق على مدى العقود الماضية عبر مشاركة الإمارات في مهام إنسانية وإغاثية على المستويين الإقليمي والعالمي، ما عزز من مكانة دولتنا على الساحة الدولية، باعتبارها قوة داعمة للسلام والخير، إلى جانب مكانتها على الصعد السياسية والاقتصادية والحضارية.

وقال سموه، إن قواتنا المسلحة تحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حتى أضحت نموذجاً للمؤسسة العسكرية المنضبطة عسكرياً المواكبة للتكنولوجيا العسكرية الحديثة.

وأضاف سموه: وإذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية فإننا نستشعر كل معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات إخواننا أبناء القوات المسلحة وأدوارهم الوطنية التي سيخلدها التاريخ.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وشعب الإمارات .