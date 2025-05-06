عبدالله بن زايد: وحدتنا وتلاحمنا عضد الاتحاد

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في كلمة وجهها بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي اتخذه القادة المؤسسون برؤية حكيمة وإيمان عميق بأن وحدتنا وتلاحمنا هما عضد قوة اتحادنا ومنعته.

وفيما يلي نص كلمة سموه: «في هذا اليوم المجيد، يوم توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، نستذكر بكل فخر واعتزاز هذا القرار التاريخي الذي اتخذه القادة المؤسسون برؤية حكيمة وإيمان عميق بأن وحدتنا وتلاحمنا هما عـضد قوة اتحادنا ومنعته».

تبريكات

وأضاف سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود».

استقرار

وتابع سموه: «إن أبناء قواتنا المسلحة رسل خير وسلام واستقرار، وهم على العهد دائماً في مواجهة كافة التحديات، لا يدخرون جهداً في مد يد العون والمساندة للجميع في شتى بقاع الأرض، فرسالة دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى على الدوام، رسالة سلام واستقرار وتنمية، وقواتها المسلحة هي الحصن المنيع الحامي لهذه القيم الإنسانية النبيلة، والداعم لخيارات الشعوب الطامحة للازدهار والتنمية والحياة الكريمة».

وأضاف سموه: «نستذكر اليوم بكل فخر تضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أروع الدروس والعبر في البذل والعطاء والذود عن الوطن وحماية مقدراته، وجسدوا رسالة دولة الإمارات الإنسانية النبيلة ونهجها الراسخ الداعي إلى تحقيق السلام والتنمية في العالم أجمع».

واختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، «تحية تقدير وفخر واعتزاز إلى كافة أفراد القوات المسلحة، من قيادات وضباط وأفراد، الذين يضربون أروع مثال في الولاء والانتماء والتفاني، ومن أجل رفعة الوطن واستدامة راياته وازدهاره».