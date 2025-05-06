عبدالعزيز النعيمي: أبطالنا درع الوطن وحصنه المنيع

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن القوات المسلحة تجسد أسمى معاني الوحدة والعزيمة والولاء للوطن. وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي في تصريح بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة:

«نُحيي اليوم، بكل فخر واعتزاز، ذكرى توحيد قواتنا المسلحة الباسلة، التي تجسد أسمى معاني الوحدة والعزيمة والولاء للوطن، ونثمّن جهود أبطالنا الذين شكّلوا على مدى عقود درع الوطن وحصنه المنيع، وقدموا أروع صور التضحية والعطاء في حماية أمننا واستقرارنا».

وأضاف أنه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقيادتنا الرشيدة ولجنودنا الشجعان الذين حافظوا على أمن الاتحاد ومكانته بين الأمم، وكانوا منبع الإلهام الذي يعزز قيم الاتحاد والمثابرة، ويسهم في تحقيق الإنجازات الوطنية والتنموية، بما يدفع مسيرة وطننا الحبيب نحو التميز والإبداع على الأصعدة كافة.