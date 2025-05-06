قرار تاريخي خطّه القادة المؤسسون بحبر من المجد والوفاء

وجه قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها:

في هذا اليوم الأغر، الذي نحتفي فيه بالذكرى التاسعة والأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة، يقف كل فرد من أبناء هذا الوطن وقفة إجلال وامتنان لقرار تاريخي خطّه القادة المؤسسون بحبر من المجد والوفاء، يوم اجتمعت الإرادة والتصميم تحت راية الاتحاد لتتوحد القوات المسلحة الإماراتية، لتتحول إلى منظومة دفاعية متكاملة، قوية، ومنضبطة، لا تعرف إلا الولاء لهذا الوطن والالتزام المطلق بأمنه وسيادته.

وإننا في القوات الجوية والدفاع الجوي، نستشعر هذه المناسبة العزيزة بكل فخر واعتزاز، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، التي أولتنا ثقتها ووفرت لنا كل ما من شأنه أن يجعل من قواتنا الجوية درعاً منيعاً لحماية سماء وأرض الوطن.

لقد كانت الأعوام الماضية شاهدة على نقلة نوعية غير مسبوقة في قدرات قواتنا الجوية والدفاع الجوي، سواء من حيث التسليح والتكنولوجيا، أو من حيث تأهيل الكوادر البشرية الوطنية وفق أعلى معايير الكفاءة والجاهزية القتالية.

فاليوم، تمتلك القوات الجوية منظومات دفاعية متطورة، وطائرات مقاتلة تعتبر من بين الأحدث عالمياً، بالإضافة إلى أطقم جوية أثبتت كفاءتها في ميادين الشرف والواجب، وسجلت حضوراً مشرفاً في العمليات الإنسانية والإغاثية والعسكرية على حد سواء.

وقفة

إن هذه الذكرى المجيدة، وقفة للتأمل والفخر، ومحطة للعزم والتخطيط للمستقبل، فالوطن الذي ارتقى بمؤسساته وسلاحه، يستحق منّا كل تضحية، وكل جهد، وكل ولاء.

وستظل قواتنا الجوية والدفاع الجوي، كما عهدها الوطن، عيناً ساهرة على سمائه، تحميه من كل خطر، وتحلّق به نحو مستقبل آمن، ومستقر.

في هذه المناسبة، نجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.