مشاركون في «ديهاد 2025» يشيدون بدور الإمارات في دعم العمل الإنساني العالمي

شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2025» مشاركات واسعة من منظمات أممية ودولية، أكدت خلالها أهمية الحدث كمنصة عالمية لتعزيز التنسيق الإنساني واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، مع الإشادة بالدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية على مستوى العالم.

وأكد ستيفن أندرسون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بدولة الإمارات وممثل البرنامج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن الشراكة بين البرنامج والإمارات تُعد من أقوى الشراكات الإنسانية على مستوى العالم.

مشيداً بالدعم الذي تقدمه الدولة في مجالات الاستجابة الطارئة، والتقنيات الحديثة، والعمل الإنساني المستدام. وأشار أندرسون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إلى أن البرنامج يمتلك وجوداً ميدانياً في أكثر من 90 دولة.

ويعمل في المناطق التي تواجه أزمات جوع حادة نتيجة الفقر، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، موضحاً أن الشراكة مع الإمارات الممتدة لأكثر من 20 عاماً أثمرت عن بنية تحتية قوية في دبي، تشمل مرافق تخزين استراتيجية في جبل علي تُستخدم للاستجابة السريعة في مناطق مثل غزة، اليمن، سوريا، وتركيا.

وأضاف أن «ديهاد» يمثل منصة فريدة تجمع الجهات الإنسانية من وكالات إغاثة، ومؤسسات تنموية، وحكومات، وقطاع خاص، وأوساط أكاديمية لتبادل الخبرات. وأكدت ساجدة الشوا، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة «أوتشا»، أن «ديهاد» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التنسيق الإنساني على المستوى العالمي، مشيدة بالشراكة المتواصلة مع منظمي المؤتمر منذ أكثر من 21 عاماً، والدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات.

وقالت الشوا: «إن مكتب «أوتشا» يعتز بكونه أحد الشركاء الرئيسين للمؤتمر وعضواً في مجلسه العلمي الاستشاري، موضحة أن الحضور السنوي يعكس التزام المكتب بدعم هذا الحدث باعتباره المنصة الإنسانية الوحيدة من نوعها في الدولة.

والتي تجمع مشاركين دوليين من مختلف أنحاء العالم». وذكرت ماديلين كون المديرة الدولية للتواصل وجمع التبرعات في خدمة اللاجئين اليسوعيين، أن مشاركتهم في «ديهاد 2025» تتيح فرصاً مهمة لتوسيع نطاق الشراكات وتبادل الخبرات.

مشيرة إلى أن المنظمة تنفذ برامج في أكثر من 58 دولة، تركز على التعليم، والتدريب المهني، وتمكين المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. وقال هاشم مهنى، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «إن مشاركة اللجنة في «ديهاد 2025» تعكس حرصها على توسيع التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.