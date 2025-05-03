ولي عهد رأس الخيمة يشهد احتفال «مرجان» و«أليك» بتوظيف 100 إماراتي

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان، احتفال شركة «مرجان»، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة.

وشركة «أليك للهندسة والمقاولات» بنجاح برنامج «ارتقاء»، الذي أُطلق في يونيو 2024، وأسفر عن تدريب وتوظيف 100 مواطن إماراتي في رأس الخيمة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة، وبدعم من البرنامج الحكومي الاتحادي «نافس».

ويعكس «ارتقاء» التزام «مرجان» بالهدف الوطني للتوطين، من خلال توفير فرص وظيفية متخصصة للمواطنين الإماراتيين للعمل في جزيرة المرجان وفي مختلف أنحاء الإمارة.

وشمل البرنامج دورة تدريبية مدتها 10 أشهر لضمان جاهزية المشاركين للقيام بالمهام المطلوبة بكفاءة عالية وتوفير فرص عمل متنوعة للمواطنين ذوي المؤهلات الأكاديمية المختلفة، مع التركيز على التخصصات الهندسية، بما في ذلك الأدوار الإشرافية، والتخصصية، والميدانية.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «إن برنامج «ارتقاء» يمثل خطوة عملية في إطار دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتمكين المواهب الوطنية وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد الوطني، تماشياً مع توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة.

وتم تصميم الدورة التدريبية لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات المستقبلية اللازمة لدفع عجلة الازدهار الاقتصادي في إمارتنا، وقد حصل المشاركون في البرنامج على شهادات دولية معتمدة تثري خبراتهم».

وقال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك للهندسة والمقاولات»: «إن النجاح الكبير الذي حققته «أليك» خلال أكثر من عقدين يعود بشكل كبير إلى كوادرنا ونهجنا المبتكر وبصفتنا شركة إماراتية، فإن ثقافة هذه الدولة وطموحها جزء من نسيجنا المؤسسي، ونفخر بمواكبة رؤيتها ومبادراتها الطموحة».