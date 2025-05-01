"زراعة الشارقة" تطلق برنامج دعم المزارع العضوية

دشن سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في مركز خدمات المتعاملين اليوم برنامج دعم المزارع العضوية في إمارة الشارقة التي تأتي وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في توسيع منظومة الشارقة للأمن الغذائي العضوي المستدام وفي إطار سعيها إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير حلول آمنة ومستدامة لأصحاب المزارع للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العضوي وفق أعلى المعايير العالمية.

حضر حفل الإطلاق سعادة سالم عبدالله الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وموظفو الدائرة من المهندسين والمرشدين الزراعيين وعدد من المزارعين.

ويهدف البرنامج الذي يُعدّ أحد أهم ممكنات التنمية الزراعية المستدامة في الشارقة إلى الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي العضوي ودعم المزارع العضوية والراغبين من أصحاب المزارع في التحول إلى الزراعة العضوية في الإمارة ويتمثّل الدعم في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي العضوي وأدلة إرشادية شاملة للزراعة العضوية بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة إضافة إلى البذور العضوية التي تتناسب مع الظروف المناخية والبيئية لدولة الإمارات مع بداية الموسم الزراعي ومساعدة أصحاب المزارع في توفير منافذ لبيع منتجاتهم.

وأكّد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية حرص صاحب السموّ حاكم الشارقة على تقديم الدعم لكل ما يسهم في استدامة القطاع الزراعي الآمن والعضوي ويحقق التنوع واستدامة الغذاء ويحافظ على الموارد الطبيعية ويعزز صحة المجتمع وينعكس إيجاباً على البيئة وجودة الحياة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”.. " نطلق اليوم حزمة من حزم الدعم لمزارعي إمارة الشارقة وهي حزمة مختلفة عن الحزم التقليدية أو الطريقة التقليدية في دعم المزارعين عن طريق توزيع الأسمدة أو بذور أو معدات واليوم نعتزم تحويل المزارع من المزارع التقليدي إلى مزارع تتبع أفضل الأساليب الآمنة والعضوية والابتعاد عن المبيدات الكيماوية وصولا إلى تقديم غذاء آمن عضوي ونظيف مشيرا إلى أن الدائرة ستتابع توزيع البذور العضوية على 9 مزارع عضوية في الوقت الحالي إضافة إلى البرامج الإرشادية وصولا إلى تسويق منتجاتهم ودعمهم ضمن منافذ البيع.

وأوضح أن البذور التي سيتم توزيعها على المزارعين تم جلبها من أفضل المزارع الحاصلة على المركز الأول في أوروبا ومن أفضل مزرعة ومركز بذور متوارث حيث تواجدت في الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية مؤكدا أهمية نشر ثقافة الأغذية و الزراعة العضوية بين المجتمع الإماراتي.

وأضاف الطنيجي أن الزراعة العضوية تمثّل نظاماً يشجع على إنتاج الغذاء في إطار بيئي واجتماعي واقتصادي للحد من استخدام المدخلات الكيميائية حيث تعتمد على استخدام الدورة الزراعية والأسمدة العضوية لتحسين خصائص التربة وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الزراعة فإن الشارقة تعمل على مواجهة هذه التحديات بالتقنيات الحديثة وتوفير الدعم للمزارعين وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تحقيق أهداف إستراتيجيتها في الزراعة العضوية وتعزيز استدامتها للعودة إلى الطبيعة.

من جانبها قالت رزان الحمادي مديرة إدارة التنمية الخضراء في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة لـ"وام" إنه سيتم توزيع البذور العضوية على المزارعين بدءا من الموسم القادم في شهر سبتمبر وما نشهده اليوم هو بداية الفترة التحضيرية والتعريفية والتدريبية للمزارعين من أصحب المزارع وسيتم تقديم ورش عمل توجههم للطرق الصحيحة لإنجاح محاصيلهم الزراعية العضوية وستقوم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بإعداد دليل إرشادي لاصناف الخضروات والفواكه العضوية في مواسمها المحددة وبالكميات والأنواع المطلوبة في السوق المحلي وسيتم في الفترة اللاحقة عقد لقاء عمل مفتوح بين المزارعين ومنافذ البيع لسماع ملاحظات اقتراحات الجانبين.

وقال أحد أصحاب المزارع إنه يمتلك مزرعة عضوية من ثمانية أعوام في منطقة الذيد ويتم من خلالها زراعة 29 صنفا من الخضروات والفواكه ومن أصناف النخيل مشيرا إلى حرصة الدائم على متابعة كل ما هو جديد في جانب الإرشادات الزراعية الصادرة من الدوار الحكومية مشيدا بمبادرة دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة من الجانبين.

وتخلل إطلاق البرنامج ورشة تدريبية عن برامج الزراعة العضوية وأهميتها في تعزيز الاستدامة الغذائية وتوجيه المزارعين حول ضرورة تبني الزراعة العضوية المستدامة.