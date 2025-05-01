سلطان القاسمي يشهد افتتاح مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أمس، افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة؛ الحدث الأول من نوعه في المنطقة.

ويستقبل الحدث، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، الجمهور من 1 إلى 4 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الافتتاح، على أجندة المؤتمر لهذا العام، التي تضم سلسلة من الفعاليات المتخصصة، من بينها 26 ورشة عمل متخصصة، و21 جلسة نقاش تفاعلية، إضافة إلى عروض سينمائية ومعارض متخصصة، بمشاركة 72 متحدثاً من أبرز صناع الرسوم المتحركة في العالم، كما تفقد سموه قاعات المؤتمر ومنصات العارضين متعرفاً على الأدوات الإبداعية التي تقدمها الجهات المشاركة من حول العالم.

وتابع سموه عرض الفيلم الإبداعي القصير من إنتاج هيئة الشارقة للكتاب، واستعرض بأسلوب بصري وسردي مبتكر، محطات تاريخية من تطور الرسوم المتحركة في العالم العربي، منذ بداياتها الأولى في الخيام والأسواق وخلف الستائر، وصولاً إلى الأعمال الحديثة التي شكّلت ذاكرة أجيال مثل «بكار» و«فريج» و«شعبية الكرتون».

استراتيجية متكاملة

وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي للمؤتمر، في كلمتها الافتتاحية، نفتتح مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، هذا المشروع الذي يعد استراتيجية متكاملة أطلقتها هيئة الشارقة للكتاب، تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وبإشراف ومتابعة من رئيسة مجلس إدارة الهيئة، لتمكين صناعة المحتوى في العالم العربي، من خلال أدوات جديدة ومقاربات مبتكرة.

من جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، الراعي الرسمي للمؤتمر، في كلمته، إن دعم ورعاية «دو» لهذا المؤتمر ينبع من الإيمان العميق بأهمية الاستثمار في الثقافة والإبداع كقوة دافعة للتغيير الإيجابي.

وكمحفز أساسي لنمو اقتصاد المستقبل، ويُجسد المؤتمر الرؤية المشتركة نحو تمكين جيل جديد من المُبدعين، ورواة القصص، وصانعي المحتوى، الذين يشكلون ملامح المشهد الرقمي في المنطقة.

وأضاف أن الإبداع إحدى ركائز التحول الرقمي الذي نطمح إليه في دولة الإمارات تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتمنح هذه المؤتمرات والفعاليات الفرصة للمواهب الناشئة لصقل مهاراتهم وتوفير كافة الأدوات والمساحة للإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر تواصلاً وابتكاراً.

تكليف

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ندب ضابط إلى هيئة الشارقة للدفاع المدني.

ونص المرسوم على أن يُنتدب العميد يوسف عبيد يوسف حرمول الشامسي، نائب مدير عام مراكز الشرطة من القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى هيئة الشارقة للدفاع المدني، ويُكلّف بمهام مدير عام الهيئة اعتباراً من الأول من مايو 2025.

كما أصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لمدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة».ونص المرسوم على أن يُرقّى راشد عبدالله العوبد، إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة» اعتباراً من صدور المرسوم.

سموه يكلف يوسف الشامسي بمهام مدير عام «الدفاع المدني»

ويعين راشد العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام