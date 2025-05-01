الإمارات تستضيف خلال مايو أكبر تجمع للأمن السيبراني

تستعد دولة الإمارات، خلال شهر مايو، لاستضافة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والمعارض ذات الطابع الإقليمي والدولي، التي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمؤتمرات في مختلف القطاعات.

وتعزز الإمارات عبر سلسلة منوعة من الفعاليات، التي تستضيفها الشهر الجاري، دورها مركزاً عالمياً للحوار من أجل المستقبل، حيث تتضمن القائمة فعاليات اقتصادية وصحية وخدمية، تجمع أبرز صنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، بمشاركة أكثر من 25.000 متخصص، و750 علامة تجارية من 160 دولة، في أكبر تجمع للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويبرز الحدث هذا العام بمبادرات نوعية، تشمل مسابقة «محاربي الأمن السيبراني الجدد»، ومساراً جديداً لحماية البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى «مبادرة الصمود السيبراني الأفريقي»، و«تحدي دبي السيبراني» بتنظيم من مركز دبي للأمن الإلكتروني.

ويستعد سوق دبي المالي لتنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يومي 6 و7 مايو المقبل في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية.

وتنظم شرطة دبي، في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025، فعاليات الدورة الـ 4 من القمة الشرطية العالمية، وذلك تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، وهي الدورة التي يُنتظر أن تشهد تحولاً نوعياً في مضمونها وطروحاتها، بما يتواكب مع التحولات العالمية المرتبطة بالثورة الصناعية الخامسة.

وستتضمن القمة فعاليات تتمثل في المعرض التقني لعرض أحدث التقنيات، وجلسات العصف الذهني لمناقشة تحديات الشرطة، وساحة الانطلاق لدعم الشركات الناشئة.

بالإضافة إلى مركز العرض التفاعلي، والمنصات التخصصية لتعزيز التواصل بين المتخصصين، إلى جانب جوائز القمة لتكريم الابتكار والتميّز في مجال الأمن. وتسلط النسخة الثامنة من مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط الضوء على التحديات الحالية والسيناريوهات التهديدية الناشئة، ومتطلبات أمن المطارات المستقبلية.

وذلك بالتزامن مع النسخة الـ 24 من معرض المطارات، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو. وسيشهد معرض المطارات مشاركة أكثر من 120 عارضاً من أكثر من 20 دولة، وأكثر من 150 مشترياً من نحو 30 دولة.

وتنطلق في أبوظبي، خلال يومي 5 و 6 مايو المقبل، الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة، التي تعد منصة دولية رائدة، تجمع بين أبرز صنّاع القرار والخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة. وتنعقد القمة بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف دول العالم.

ويستضيف مركز «أدنيك أبوظبي» خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو، فعاليات معرض «اصنع في الإمارات»، وذلك بمشاركة أكثر من 500 شركة عارضة تمثل 12 قطاعاً رئيسياً.