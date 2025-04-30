«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتنظيم الأنشطة الإعلامية في الإمارة

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة المحلية، وناقش سبل تطويرها، بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة على مستوى كل فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.

واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني للعام الماضي، في عدة قطاعات مختلفة.

واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2024، الذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في الإمارة للسنة المالية 2024 ومقارنتها بالعام السابق.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى ضمان التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية في الإمارة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطوير إطار قانوني وتشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة والمحتوى الإعلامي، وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي المنتج.

وحدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في سبيل تحقيق أهداف القرار، كما تناول القرار عدداً من المواد القانونية الخاصة بتملك المؤسسات الإعلامية.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024، والذي تناول أبرز الإحصاءات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إضافة إلى إحصاءات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة البالغ عددهم 4836 مستفيداً، ودعم المتضررين بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليون درهم.