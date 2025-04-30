رئيس الدولة: تعاون أفراد المجتمع وإيجابيتهم جزء أساسي في إنجاح البرامج التنموية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس في مجلس قصر البحر في أبوظبي، المشاركين في مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025 الذي ينظمه مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء خلال الفترة من 30 أبريل إلى الأول من شهر مايو 2025 في جامعة نيويورك ـ أبوظبي تحت شعار «آفاق جديدة في العلوم السلوكية».

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالخبراء المشاركين في المؤتمر، متمنياً لهم التوفيق في مناقشاتهم للموضوعات الحيوية المطروحة على أجندة المؤتمر بما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تخدم التنمية المستدامة في مختلف المجتمعات.

وأكد سموه أن تعاون أفراد المجتمع ودعمهم وإيجابيتهم يعد جزءاً أساسياً في إنجاح البرامج التنموية وتحقيقها الأهداف المرجوة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل المناخي والاستدامة وغيرها..

مشدداً سموه على أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع للتعامل مع خطط التنمية ودعم برامجها.

وعبر الخبراء المشاركون في المؤتمر عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة على استضافة الدولة هذا المؤتمر، مشيدين بما تشهده الإمارات من تطور تنموي في مختلف المجالات.