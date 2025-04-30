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الإمارات

أنور قرقاش: تحديات الشرق الأوسط تتطلب تغليب الحلول الدبلوماسية

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وام

أبوظبي
أنور قرقاش خلال لقائه مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط
وام
أنور قرقاش خلال لقائه مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط.

واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش موقف دولة الإمارات الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، إلى جانب استعراض عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء تشانغ يي مينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.