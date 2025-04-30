«الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» تسلط الضوء على أصحاب الهمم

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة الثامنة من «مختبر المعرفة»، الذي يعد بمثابة سلسلة من الندوات، التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة بشأن موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان، وناقشت أهمية دعم أصحاب الهمم وتمكينهم من ممارسة حياتهم بكرامة واستقلالية.

تطرقت الندوة - التي قدمتها كليثم المطروشي، عضو مجلس أمناء الهيئة - إلى الدور الجوهري، الذي يلعبه الأهل والأصدقاء والمجتمع في تشجيع الأفراد من أصحاب الهمم، ورفع معنوياتهم، وضمان استمراريتهم في العمل، والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وتحدثت المطروشي عن تجربتها الشخصية الملهمة، مؤكدة أهمية توفر البيئة المناسبة والدعم المؤسسي في تحقيق النجاح على الصعيد المهني. وسلطت الضوء على دور النساء من أصحاب الهمم، وأهمية فتح المجال أمامهن في قطاعات العمل المختلفة، بما يتوافق مع قدراتهن وتطلعاتهن، وتناولت الندوة أنواع الإعاقة.

وقدمت المطروشي نماذج حقيقية لنساء من أصحاب الهمم أثبتن كفاءتهن في مجالات عمل متنوعة، وكنّ مثالاً للإصرار والإنتاجية والقدرة على تجاوز التحديات.