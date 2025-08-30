حاكم عجمان يعيّن حميد بن عمار عضواً في المجلس التنفيذي للإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بدرجة رئيس دائرة.

ويمثّل هذا التعيين ترجمة عملية لرؤية سموه في تعزيز العمل التنفيذي بكفاءات وطنية شابة، قادرة على التفاعل مع متطلبات المرحلة وقيادة التحولات التنموية للإمارة، كما يجسّد ثقة القيادة الرشيدة في جيل جديد من الكفاءات المؤهلة، القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة ودفع عجلة التنمية الشاملة بروح عصرية تستلهم الإرث الوطني وتستشرف آفاق المستقبل.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيساً لدائرة عجمان الرقمية، وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

ويعكس هذا التعيين حرص سموه على تعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية، إلى جانب رفد المجلس التنفيذي بكفاءات شابة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.