محمد الشرقي: الاستثمار في المعرفة ركيزة لبناء مستقبل الوطن

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الاستثمار في المعرفة والعلوم الحديثة يشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن، مشيراً إلى دور المجالس العلمية في تعزيز ثقافة الحوار البناء ونقل الخبرات بين الأجيال، ودعم الجهود الوطنية في مسيرة التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلسه في قصر الرميلة، محاضرة بعنوان:

«مستقبل البحث العلمي: كيف يشكل البحث العلمي عالمنا القادم؟»، التي قدمها البروفيسور وعالم الفيزياء الإماراتي أحمد عيد المهيري. ونوه سموه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمختلف المبادرات العلمية في الإمارة، التي من شأنها دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات، بما يخدم المجتمع ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. وتناولت الجلسة العلمية أهمية البحث العلمي كأداة محورية في صياغة مستقبل مستدام قائم على المعرفة.

كما سلطت الضوء على الدور الحيوي للعلوم في مواجهة تحديات العصر، إلى جانب إبراز دعم حكومة الإمارات للكفاءات الوطنية، وحرصها على توفير بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز مكانتها مركزاً علمياً ومعرفياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما استعرضت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه مسيرة البحث العلمي، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة أمام الجيل القادم من الباحثين الإماراتيين للإسهام في بناء مستقبل يقوم على المعرفة والابتكار والاستدامة.

استقبالات

في شأن آخر، استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، نيكولا نيمتشينو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وجان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية.

كما استقبل سموه إدواردو نابولي، القنصل العام للجمهورية الإيطالية في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب سموه خلال اللقاءين بالضيوف الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم. وجرى تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الأهمية التي تسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك وتخدم تحقيق المصالح ومد آفاق جديدة للتنمية لكل الأطراف وعلى جميع المستويات. حضر اللقاءين الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

مونودراما

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، برئاسة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة رئيس اللجنة المنظمة.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير النهائي للمهرجان، وأهم مخرجاته وتوصياته. وأكد سموه أهمية الحدث في تسليط الضوء على فن المونودراما واستقطاب المسرحيين والفنانين من حول العالم.

مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الثقافة والفنون، ومن أهمها المسرح، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال مسرح الممثل الواحد على المستويين العربي والعالمي.

وأشاد سموه بنتائج المهرجان ومخرجاته الداعمة لقطاع المسرح عامة، والمونودراما خاصة، ونجاح النسخة الأولى من مهرجان الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي.

موجهاً سموه بتكثيف الجهود نحو الاهتمام بتوفير الفرص التدريبية والتطويرية للطلبة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وحصة الفلاسي، منسق عام المهرجان.