مؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات ينطلق بدبي 6 مايو

ينطلق معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025 «جيسيك جلوبال 2025» في دبي، خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، بمشاركة القادة والمبتكرين وصناع الرؤى العالميين، بهدف استشراف المستقبل الرقمي.

يجمع المعرض والمؤتمر، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 450 رئيس أمن معلومات و25 ألف متخصص من 160 دولة وأكثر من 750 علامة تجارية من عمالقة التكنولوجيا.

إضافة إلى الشركات الناشئة المبتكرة، في أكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي».

تجمع النسخة 14 من المعرض مجالات تركيز حيوية مع عدد من أبرز اللاعبين في القطاع، بما في ذلك هواوي وأمازون ويب سيرفسيز ومايكروسوفت وجوجل كلاود للأمن السيبراني وسيسكو وديلويت وكاسبرسكي، إلى جانب تشيك بوينت وكلاود فلير وهانيويل،.

بالإضافة إلى شركات الأمن السيبراني الرائدة مثل سباير سوليوشنز وCPX وسايبر نايت ولينك شادو وOPSWAT وكواليز وكراودسترايك وسترايك ريدي ودريم جروب.

وسيعزز الحدث، مكانة دولة الإمارات العالمية في الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة التهديدات عبر مزج الخبرات العالمية مع الأولويات الإقليمية، والتركيز القوي على التعاون بين القطاعين العام والخاص والابتكار وتنمية المواهب.

وتأتي هذه الأولويات في لحظة حاسمة إذ أظهر تقرير التوقعات العالمية للأمن السيبراني 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قبيل انطلاق فعاليات جيسيك جلوبال المرئيات التالية .

حيث ترى 66 % من المؤسسات أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة تحول في مجال الأمن السيبراني، كما تحذر حوالي نصف المؤسسات «47 %» من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزوّد القراصنة بوسائل هجوم جديدة وقابلة للتوسع.

وتبرز هذه الرؤى الرئيسية سرعة التغير في سوق الأمن السيبراني العالمي، وهو قطاع اقتصادي متنامٍ من المتوقع أن تصل قيمته إلى 298.5 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة مع 190.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن Markets and Markets.

توحيد جهود

محمد الكويتي

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: تؤكد الشراكة مع «جيسيك جلوبال» التزام الإمارات بتوحيد جهود كافة الأطراف المعنية حول العالم لمواجهة التحديات الأمنية العاجلة من حماية خصوصية البيانات وتأمين الشبكات الحيوية إلى التصدي للتهديدات المتقدمة باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه من خلال المبادرات الخلاقة، مثل أكبر تدريب سيبراني عالمي والتعاون الاستراتيجي في جيسيك، فإننا نحول رؤية الإمارات للأمن السيبراني إلى واقع ملموس من أجل ضمان مستقبل رقمي يتسم بالمرونة والصمود للجميع.

يوسف الشيباني

وقال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إنه في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده دبي، تعاد صياغة ملامح العيش والعمل والتواصل، ما يجعل الأمن الإلكتروني ضرورة ملحّة أكثر من أي وقتٍ مضى، ويشكل «جيسيك» 2025 منصة حيوية تجمع نخبة من الخبراء العالميين لمواجهة التهديدات السيبرانية المستجدة، وتعزيز الجاهزية الرقمية لمستقبل أكثر أماناً.

وأكد التزام المركز الراسخ بحماية الفضاء الرقمي للإمارة، من خلال ترسيخ ثقافة التعاون، ودعم الابتكار، وتعزيز أنظمة الدفاع السيبراني، لافتاً إلى أن المشاركة في «جيسيك» تؤكد دور المركز الفاعل في صياغة مستقبل الأمن الإلكتروني العالمي، ومشاركة الخبرات، وضمان تقدم دبي كمدينة رقمية رائدة وآمنة.

من ناحيتها قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة للمعرض، إن قطاع الأمن السيبراني يتعامل كل عام مع تحديات وفرص جديدة، ويظل «جيسيك» في قلب هذا المشهد العالمي.

لافتة إلى أن دورة هذا العام، تجمع ألمع العقول في دبي لمناقشة كيفية إدارة المخاطر السيبرانية بفعالية - وهي مخاطر قد يكون لها آثار بعيدة المدى - وبناء مستقبل آمن لا يعيق نمو اقتصاداتنا.

محمد الكويتي:

تحويل رؤية الإمارات للأمن السيبراني إلى واقع ملموس لضمان مستقبل رقمي مرن

يوسف الشيباني:

إعادة صياغة ملامح العيش والعمل والتواصل في ظل التحول الرقمي المتسارع بدبي