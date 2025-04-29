«قمة الإعلام العربي» تستشرف مستقبل القطاع ومستجداته 26 مايو المقبل

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستشرف «قمة الإعلام العربي» مستقبل القطاع من خلال استعراض أهم المستجدات المؤثرة في مختلف مساراته، في محاولة للوقوف على متطلبات التطوير خلال المرحلة المقبلة وبما يرقى إلى مستوى توقعات المتلقي العربي.

وأعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، عن فتح باب التسجيل لحضور الفعاليات في نسختها المقبلة من 26 إلى 28 مايو 2025.

البيان مريم الملا

وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، أن التسجيل المسبق شرط أساسي لحضور الحدث الذي يستقطب سنوياً آلاف الإعلاميين من داخل دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة والعالم، مشيرةً إلى أن التسجيل سيكون متاحاً اعتباراً من 28 أبريل حتى 25 مايو 2025.

بينما لن يكون هناك أي فرصة للتسجيل مع انطلاق أعمال القمة، لافتة إلى أنه يمكن التسجيل خلال الفترة المُعلنة عبر موقع نادي دبي للصحافة، على شبكة الإنترنت: www.dpc.org.ae.

وأوضحت الملا أن التجهيزات للقمة دخلت مراحلها النهائية في ضوء توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتوفير كافة الممكنات اللازمة لإنجاح اللقاء السنوي، الأكبر من نوعه عربياً، أسوة بدوراته السابقة.

وبمتابعة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة المنظمة لقمة الإعلام العربي، لضمان اكتمال كافة العناصر اللازمة لإنجاح الدورة المقبلة.

وذكرت أنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على أجندة «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» المُقامة نسخته الثالثة في 26 مايو المقبل، و«منتدى الإعلام العربي» والذي تستمر أعمال دورته الثالثة والعشرين على مدار يوميّ 27 و28 مايو.

واللذيّن تُعقد أعمالهما تحت مظلة القمة، بمشاركة نخبة من أهم الرموز والشخصيات السياسية والقيادات الإعلامية العربية وأبرز رموز الفكر والكتّاب ورؤساء تحرير الصحف الكبرى، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين، فيما يتم كذلك الاستعداد لتكريم الفائزين في كل من «جائزة الإعلام العربي»، المنصة الأبرز لتكريم المبدعين في المجال الإعلامي عربياً.

إضافة إلى كل من قمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، والتي تعد من أبرز الجوائز المحفّزة على التميز في مجال الإعلام الجديد في المنطقة العربية، إضافة إلى تكريم الفائزين ضمن فئات جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع».

شرط أساسي

البيان رقية الجابري

وحول التسجيل في القمة، أوضحت رقية الجابري، عضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، أن عملية التسجيل المسبق شرط أساسي كونها تضمن الحضور للإعلاميين الراغبين في متابعة أعمال القمة، نظراً للأعداد الضخمة المشاركة في الحدث السنوي.

مؤكدة أهمية مراعاة الأعداد الكبيرة المشاركة، حرصاً على إتاحة المجال أمام المعنيين بالقطاع للتواجد والمشاركة في نقاشات مهنية متعلقة بمستقبل الإعلام في ضوء ما يشهده من مستجدات ومتغيرات تؤثر في مسيرته.

ودعت الجابري الراغبين في الحضور إلى المبادرة بالتسجيل، حيث لن يكون هناك استثناءات عقب إغلاق باب قبول طلبات المشاركة، بما يمكّن اللجنة المنظمة للقمة من الإعداد للحدث بصورة نموذجية تليق بمكانته كأكبر تجمع إعلامي على مستوى العالم العربي.

واستقطبت الفعاليات المدرجة تحت مظلة «قمة الإعلام العربي» على مدار سنوات مجموعة من أهم الشخصيات السياسية وصُنّاع القرار في العالم العربي، وأبرز رموز الإعلام والقائمين على مختلف قنواته المرئية والمسموعة والمطبوعة وأيضاً الرقمية في المنطقة والعالم.

في جهد هدفه الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع عربياً، وسبل التغلب عليها، وتأكيد دوره وإسهامه الإيجابي في المجتمع، والفرص المتاحة لتطوير الإعلام العربي والنهوض بمحتواه ومضمونه بما يواكب احتياجات المتلقّي العربي ويلبّي تطلعاته.

مريم الملا:

فتح باب التسجيل حتى 25 مايو 2025 لحضور الفعاليات

رقية الجابري:

الملتقى يتيح المجال للمشاركة في نقاشات مهنية متعلقة بمستقبل الإعلام