عمار النعيمي: الأمن السيبراني حجر الأساس لاقتصاد رقمي مستدام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري بعجمان، أمس، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، عضو مجلس الأمن السيبراني، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.

وأشاد سموه خلال اللقاء بدور مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في مواجهة التهديدات الرقمية، وحماية المنظومة الرقمية للدولة، وتعزيز مكانتها عالمياً، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني حجر الأساس لاقتصاد رقمي مستدام.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن الأمن السيبراني ركيزة ثابتة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحول الرقمي المتسارع، مؤكداً سموه حرص حكومة عجمان على دعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى أن حكومة عجمان تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز منظومات التعاون الوطنية والدولية، بما يصل إلى بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزز ثقة المستثمرين.

وشهد اللقاء بحث سبل تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، ودورهما في دعم مختلف المجالات الحيوية، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.

حيث أكد الحضور أهمية التحول الرقمي بوصفه ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الرقمية، إذ تعزز البنية التحتية السحابية كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، كما تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي عملية صناعة واتخاذ القرار، وتحليل المؤشرات، وتقييم الأداء، وتخصيص الموارد بدقة.

وناقش اللقاء أهمية نقل البيانات بطريقة آمنة مع التركيز على حماية خصوصية المواطنين كأولوية وطنية، واعتماد أنظمة معلومات تضمن الشفافية والاستدامة.

وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن التحول الرقمي لم يعد خياراً تقنياً، بل أصبح محوراً رئيسياً لتمكين المؤسسات من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.