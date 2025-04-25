«هيئة حقوق الإنسان» تستعرض التحديثات على نظام الشكاوى

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السادس عشر برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء، وبمشاركة أعضاء المجلس، وحضور ممثلي الجهات الحكومية.

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2025؛ حيث تمت إحاطة ممثلي الجهات الحكومية بالبرامج الحقوقية المعتمدة، وآلية تنفيذ الزيارات الميدانية، إلى جانب استعراض التحديثات على نظام الشكاوى.

كما تم الاطلاع على مستجدات مختبر التشريعات وقائمة القوانين التي ستتم دراستها، وكذلك موضوعات مختبر المعرفة ذات الطابع التثقيفي والتعريفي.

واستعرض المجلس مستجدات الزيارات الميدانية والورش التوعوية التي نفذتها لجان الزيارات الميدانية والفرق الحقوقية والفنية والتخصصية في الهيئة بهدف متابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان ميدانياً.

كما تم عرض أبرز مستجدات مبادرات الاتصال الحقوقي، بما في ذلك الحملات التوعوية.