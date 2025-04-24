ذياب بن محمد يستعرض إنجازات «الإمارات للتنمية المتوازنة»

استعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إنجازات المجلس ومبادراته التي تحقَّقت خلال عام 2024، إضافة إلى خططه المستقبلية لتطوير القرى والمناطق الريفية.

وشهد الاجتماع عرضاً شاملاً للفعاليات والأنشطة التي نظَّمها المجلس في مختلف القرى، والتي استقطبت 200.000 زائر، وشارك فيها 225 من الأُسَر المنتجة و200 متطوع، ما يعكس الإقبال المجتمعي الواسع والتفاعل مع جهود المجلس.

وسجَّل حساب «قرى الإمارات» على منصات التواصل الاجتماعي مليون مشاهدة، ما يؤكِّد نجاح الحملة الإعلامية في الوصول إلى الجمهور، وتعزيز وعيهم بأهمية هذه المبادرات.

وناقش أعضاء المجلس أيضاً الخطط المستقبلية لتطوير القرى والمناطق الريفية من خلال تعاون المجلس مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والجهات الخاصة.

واستعرض المجلس مشاركته في برنامج خبراء الإمارات، الذي يهدف إلى تمكين قدرات المشاركين، وتسخير خبراتهم لدعم مبادرات المجلس وتحقيق أهدافه.

واختتم المجلس اجتماعه بمراجعة الخطة الإعلامية لتسليط الضوء على الفعاليات الموسمية، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع أنشطة المجلس وتسويق المبادرات التي تُسهم في تحسين جودة الحياة في القرى.