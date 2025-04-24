تسهيلات من «طيران الإمارات» لسفر ذوي التوحد إلى 17 مدينة

أعلنت طيران الإمارات توسيع نطاق برنامج تجربة السفر السلسة لذوي التوحد والاضطرابات الحسية، ليشمل 17 مدينة في مختلف أنحاء العالم، ما يتيح للأطفال من ذوي التوحد تجربة السفر عبر المطار استعداداً لقيامهم بالرحلات الفعلية.

وتؤكد هذه الخطوة النوعية، التي تم تنفيذها في إطار مبادرات وأنشطة طيران الإمارات خلال شهر التوعية بالتوحد، التزام الناقلة المستمر بجعل السفر أكثر شمولاً وسهولة للجميع، وهي تأتي بعد عام من تنفيذها أول تجربة سفر ناجحة.

حيث أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كـونها «ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد»، وقد تم في إطار هذا البرنامج تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة والموظفين الأرضيين لدعم المسافرين المصابين بالتوحد.

كما قامت الناقلة خلال شهر أبريل بتعزيز الوعي حول التوحد لدى ملايين المسافرين حول العالم، من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام والبودكاست والبرامج التلفزيونية حول التوحد والتنوع العصبي على نظامها للترفيه في الأجواء ice.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «إن طيران الإمارات تواصل دفع عجلة التقدم في مجال السفر الشامل، باعتباره جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا التشغيلية، ونحن ماضون في هذه المسيرة لجعل السفر أكثر شمولاً ويسراً للجميع».

وأضاف: «في مطلع عام 2024 حصلنا على شهادة الاعتماد الرسمية كوننا مركزاً صديقاً لذوي التوحد، وقد قمنا بتأهيل أكثر من 30 ألفاً من موظفي الصفوف الأمامية وأطقم الطائرة على التعامل باحترافية مع عملائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد، واليوم.

نواصل التزامنا من خلال إطلاق برنامج تجربة السفر في عدد من المدن حول العالم، بهدف إزالة الحواجز وتمكين جميع المسافرين من خوض تجربة سفر سلسة، وذلك في إطار مسؤوليتنا المؤسسية والمجتمعية على حد سواء».

ووسعت طيران الإمارات نطاق برنامج تجربة السفر السلسة لذوي التوحد ليشمل 17 مدينة حول العالم، بما في ذلك برشلونة، بريسبن، بودابست، سيبو، كرايستشيرش، دبي، ديربان، لواندا، مدريد، مانيلا، موريشيوس، مانشستر، مونتريال، نيس، أوسلو، باريس وتورنتو، ومن المقرر ضم المزيد من الوجهات إلى البرنامج شهرياً.

وكانت فكرة «تجربة السفر» قد انطلقت في عام 2023، في إطار مبادرة مجتمعية شاركت بها طيران الإمارات بالتعاون مع كل من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مطارات دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، شرطة دبي، جمارك دبي، وعدد من المدارس ومراكز التوحد في دبي، والتي كانت ملاحظاتها قيمة للغاية في تنفيذ هذه المبادرة.

مبادرة

وبموجب هذه المبادرة تمت دعوة طلاب مدارس ومراكز التوحد المحلية (بما فيها مركز سيف للتوحد، مركز نيو إنجلاند للأطفال، مركز راشد لأصحاب الهمم ومركز دبي للتوحد)، إلى مطار دبي الدولي لتجربة محاكاة لرحلة في المطار.

حيث تدرب الأطفال ومعلموهم ومقدمو الرعاية على إنجاز إجراءات السفر، تسليم الأمتعة، والمرور عبر الجوازات والأمن، وتجربة التسوق في السوق الحرة، والتعرف بشكل عام على المطار، وبطاقات الصعود إلى الطائرة.

وبعد توسيع نطاق المبادرة على المستوى العالمي، أفاد الآباء والمعالجون والمعلمون المشاركون في تجارب السفر التي نفذتها طيران الإمارات بأن التجربة كانت لا تقدر بثمن في مساعدة أطفالهم على التمتع برحلة آمنة وناجحة، من خلال توفير تسهيلات ساهمت بتعزيز شعورهم بالألفة بدعم من موظفين مدربين.

وتنفذ طيران الإمارات مبادرة «تجربة السفر» في العديد من المدن ضمن شبكة رحلاتها، بالتعاون مع المطارات والسلطات والمراكز المحلية والمؤسسات الشريكة.