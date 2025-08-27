وزير العدل يبحث ورئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تعزيز التعاون

استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واطلع معالي الشيخ زايد بن حمد خلال الزيارة على أبرز اختصاصات الوزارة وجهودها في التصدي لجرائم المخدرات على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى التشريعات الوطنية النافذة بشأن مكافحة المخدرات، والإحصاءات المتعلقة بقضايا المخدرات ونسب الفصل فيها.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال التعاون القضائي الدولي، ولا سيما فيما يتصل بملفات مكافحة المخدرات وتسليم المجرمين.