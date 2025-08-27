الإمارات تشهد خسوفاً قمرياً كلياً خلال سبتمبر

وسيكون مرئياً في جميع مناطق الإمارات ومعظم مناطق قارة آسيا والشرق الأوسط».وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك:
«إن هذا الحدث يعد استثنائياً من حيث خصائصه، إذ يعد من أطول الخسوفات القمرية الكلية في العقد الأخير، وستصل الفترة الإجمالية للحدث إلى نحو 5 ساعات و27 دقيقة، في حين تصل مدة مرحلة الخسوف الكلي نحو 82 دقيقة (ساعة و22 دقيقة)»، وتصل نسبة السكان الذين سيتمكنون من رؤيته عالمياً إلى نحو 85% من البشر ككل في حال رؤية القمر أثناء الظاهرة.
الساعة 19:28 بداية ظاهرة الخسوف القمري والتي تبدأ بمرحلة شبه الظل، و20:27 بداية الخسوف الجزئي، وفي الساعة 21:30 يبدأ الخسوف الكلي، وفي 22:10 تكون ذروة الخسوف الكلي، وعند الساعة 22:53 ينتهي الخسوف الكلي، وفي الساعة 23:56 تكون نهاية الخسوف الجزئي، وعند الساعة 00:55 صباح 8 سبتمبر، تكون نهاية ظاهرة الخسوف بالكامل مع نهاية مرحلة شبه الظل.